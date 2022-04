Vremenska prognoza 28. april

I noćas i sutra povremeno kiša uz pojačan vetar i osetno hladnije. Krajem dana razvedravanje. Četrvtak će biti najsvežiji dan ove sedmice. Ujutru od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 14 do 18. U Beogradu povremeno kiša uz umeren severozapadni vetar. Krajem dana razvedravanje. Temperautra do 15 stepeni, 8 manje nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.04.2022. Četvrtak Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa slabom kišom. Posle podne i uveče razvedravanje, prvo na severu. Vetar umeren, na istoku i planinama povremeno jak, severni i severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 14 do 18 stepeni. 29.04.2022. Petak Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo.