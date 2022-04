Ne odlažite jakne i kišobrane! Stiže nam još hladnije vreme! Poznata prognoza i za 1. maj evo šta nas čeka!

U većem delu zemlje sutra pretežno oblačno i svežije

Danas se širom zemlje očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom, ali svežije u odnosu na danas. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 14 do 20 stepeni. Poslednjeg radnog dana u nedelji kao i prvog dana vikenda, zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom. Dnevni maksimum očekuje se bez promena, do 20 stepeni celzijusa. Za prvomajski uranak biće pretežno sunčano vreme širom Srbije, uz umerenu oblačnost.