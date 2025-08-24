"Nemačka je u strukturnoj krizi": Merc kaže da su ekonomski izazovi veći od očekivanih

Blic pre 11 minuta
"Nemačka je u strukturnoj krizi": Merc kaže da su ekonomski izazovi veći od očekivanih

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da su ekonomski izazovi sa kojima se zemlja suočava daleko ozbiljniji nego što je ranije procenjeno, naglašavajući da Nemačka više ne prolazi kroz privremeni pad, već se nalazi u dubokoj strukturnoj krizi.

- Kažem to i samokritično, ovaj zadatak je veći nego što je pre godinu dana iko mogao da zamisli - rekao je Merc u obraćanju članovima svoje Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Osnabriku, prenosi Blumberg Merc je ukazao da veliki deo nemačke privrede više nije konkurentan po cenama, iako kvalitet i dalje ostaje visok. Kao primer je naveo pad neto dobiti Folksvagena u drugom kvartalu za 36 odsto, ističući da je to samo "jedna od mnogih poruka". - Kvalitet ostaje
