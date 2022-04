Borelj šokiran zbog ruskih raketnih napada na Kijev za vreme boravka generalnog sekretara UN

Visoki predstavnik EU Žozep Borelj rekao je danas da je šokiran zbog ruskih raketnih napada na Kijev u vreme posete generalnog sekretara UN Antonija Gutereša i bugarskog premijera Kirila Petkova. „Šokiran i zgrožen zbog ruskih raketnih napada na Kijev u druge ukrajinske gradove.

Rusija ponovo pokazuje svoje otvreno zanemarivanje međunarodnog prava bombardovanjem grada dok je prisutan generalni sekretar UN Antonio Gutereš kao i bugarski premijer Kiril Petrov“, napisao je Borelj na Tviteru. Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM