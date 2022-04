Danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 21 stepen

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren severni. Minimalna temperatura biće od šest do deset stepeni Celzijusa, a maksimalna temperatura od 17 do 21. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren severni. Minimalna temperatura biće oko deset, a najviša oko 19 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike mogu imati povolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe. Izvesna opreznost se savetuje srčanim bolesnicima. Moguća je pojava