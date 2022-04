Vremenska prognoza 30. april

Naredni dane donose više sunca. Samo će sutra ponegde na jugoistoku biti uslova za popodnevnu kišu ili pljusak. Više sunca i malo viša temperatura. Ujutru od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22 . U Beogradu sutra pre podne sunčano, popodne nešto više oblaka ali bez padavina. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Za prvomajski uranak jutro vedro, ali sveže, a dan uglavnom sunčan, do 23 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.04.2022. Subota: Promenljivo oblačno i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu Srbije pre podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša od 19 do 22 stepena. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%. 01.05.2022. Nedelja: Promenljivo oblačno i toplo, u većini