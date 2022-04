Umereno i potpuno oblačno, do 21 stepen

NOVI SAD - U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kišom.

U većem delu Vojvodine pre podne sunčano, a popodne promenljivo oblačno. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 17 do 21 stepen. Vetar će biti slab i umeren severni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni. Minimalna temperatura oko 10, maksimalna oko 19 stepeni. U Srbiji u narednih sedam dana, do 6. maja, promenljivo, toplo i nestabilno, ponegde sa pljuskovima i