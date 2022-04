Produženo ograničenje cena goriva i osnovnih namirnica

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici uredbe kojima se produžava ograničenje cena goriva i osnovnih životnih namirnica.

Cene goriva uredbom će biti ograničene do 31. maja, a cene hrane narednih 60 dana. Izmenjenom i dopunjenom Uredbom o ograničavanju cena osnovnih životnih namirnica ograničene su cene šećepa kristal u pakovanju od jednog kilograma, brašna tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ylje u pakovanju od jednog litra, svinjsko meso – but.