Na ruskom kanalu Rusija 1 voditeljka emisije 60 minuta Olga Skabejeva i Aleksej Žuravljov, zastupnik Dume, razgovarali su o tome koliko bi sekundi interkontinentalnom balističkom projektilu Sarmat trebalo da stigne do prestonica Velike Britanije, Nemačke i Francuske, zemalja koje isporučuju oružje u Ukrajinu.

Sarmat je nova teška interkontinentalna balistička raketa, a očekuje se da će Rusija svaku opremiti s deset ili više bojevih glava. Rusija je nedavno uspešno testirala raketu koja u NATO-ovim krugovima nosi zloglasan nadimak Sotona 2 ili Sotonin sin, prenosi hrvatski Index. „Jedan Sarmat i to je to – Britansko ostrvo je postojalo, Britansko ostrvo više ne postoji. Ozbiljan sam“, rekao je Žuravljevov, prenosi Index, pzivajući se na portal Pravda. Russian TV keeps