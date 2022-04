Vulin: Da je neko drugi umesto Vučića, do sada bi ga slomili

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić državnik koji je jedini u stanju da izdrži i sačuva pravo naše države da sama bira svoje prijatelje.

"Da je bilo koji drugi političar u poziciji predsednika Vučića, do sada bi se slomio. Vučić nije, to mi i daje nadu", rekao je Vulin u intervjuu za Novosti. Vulin je, povodom sve snažnijih pritisaka da Srbija uvede sankcije Rusiji, dodao da ne zna gde je predsednik Vučić i do sada nalazio snagu da se odupre pritiscima najmoćnijih zemalja da Srbija napusti politiku neutralnosti. "Duboko sam protiv sankcija Ruskoj federaciji i znam da je Aleksandar Vučić jedina brana