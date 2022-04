U Srbiji danas oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 22 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, jedino će na severu pre podne biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren istočni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od pet do 11 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22. U Beogradu će danas pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od sedam do 10 stepeni, najviša dnevna oko 21 stepen. Nepovoljne meteorološke prilike mogu doprineti pogoršanju tegoba kod reumatičara i psihički obolelih osoba, a poseban oprez se