U Srbiji danas toplije sa više sunca, kakvo se vreme očekuje za prvomajske praznike

U zemlji se danas očekuje više sunca i malo viša temperatura. Ponegde na jugoistoku biće uslova za popodnevnu kišu ili pljusak. Ujutru od pet do 11 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22. U Beogradu danas pre podne sunčano, popodne nešto više oblaka, ali bez padavina. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Za prvomajski uranak jutro vedro, ali sveže, a dan uglavnom sunčan, do 23 stepena. Naredni dani donose više sunca.