Velike gužve i višesatna čekanja na graničnim prelazima Srbije tokom povratnog talasa

Naslovi.ai pre 25 minuta
Na Batrovcima i Preševu zadržavanja do osam sati, dok su gužve prisutne i na drugim prelazima, bez zadržavanja na auto-putevima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) izveštava da nema zadržavanja na naplatnim rampama auto-puteva u Srbiji, ali da su gužve izražene na graničnim prelazima, naročito u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vožnja je usporena zbog povratnog talasa stranih državljana i intenzivnog saobraćaja, naročito vikendom. N1 Info Radio 021 Novi magazin

Na graničnim prelazima zadržavanja su značajna: na Batrovcima putnička vozila čekaju do osam sati, a gužve se ne smanjuju. Velike gužve primećene su i na Preševu, na ulazu i izlazu, dok su na Šidu čekanja do dva sata, na Horgošu 1 i 2 oko tri sata, na Bačkim Vinogradima i Kelebiji do dva sata, a na Gradini nešto manje. Na ostalim prelazima nema zadržavanja. Kurir Mondo Blic Blic Telegraf RTS

AMSS savetuje vozače da planiraju putovanja unapred, da krenu ranije i da ne žure zbog pojačanog saobraćaja i dugih relacija tokom vikenda. N1 Info Radio 021

