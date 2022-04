"Video sam neosveteljen kamion, sledećeg trenutka, auto se zakucao u njega": Očevidac opisao jezive detalje udesa kod mađarske granice (foto)

Jedna osoba je poginula u blizini prelaza Roske u Mađarskoj u sudaru automobila lozničkih tablica i kamiona čačanskih registarskih oznaka.

Kako je ispričao očevidac nesreće, stravična saobraćajka dogodila se u 4.30 časova ujutru. - Sa kolegom sam prolazio tim putem, jer tu inače parkiramo kamione i pravimo pauzu. Video sam da u koloni poslednji stoji neosvetljen kamion i prokomentarisao da ne znam šta je vozaču kada nije upalio svetla i da je to opasno. Veoma brzo posle toga, u kamion se zakucao auto sa registarskim oznakama Loznice - priča očevidac za Kurir. On ističe da je sa kolegom došao do mesta