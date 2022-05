Sutra mestimično do optupuno oblačno, na zapadu i jugu mestimično kiša

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, u zapadnoj i južnoj Srbiji mestimično s kišom, a na severu i istoku sa sunčanim intervalima, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura će se kretati od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 22 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren vetar, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura će biti od 10 do 13 stepeni, a najviša oko 21 stepen Celzijusa. U Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji mestimično s