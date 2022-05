Akcija "Bljesak", 27 godina posle

Na današnji dan pre 27 godina hrvatske vojne, paravojne i policijske snage izvele su akciju "Bljesak" u kojoj je za samo 36 sati iz Zapadne Slavonije proterano 15.000 Srba. Ubijeno je ili nestalo 283 ljudi, među njima 56 žena i osmoro dece. Za zločine počinjene u "Bljesku" niko od hrvatskih generala koji su planirali i izveli akciju nije odgovarao.

Hrvatske snage su napale iz tri pravca, kaže Drago Stupar neposredni učesnik u ovim borbama. Vojska Republike Srpske Krajine se artiljeriji i tenkovima odupirala samo pešadijskim naoružanjem. Najpotresnije scene su iz zbega, a Stpar kaže da se to nikad ne može zaboraviti. "U momentu kada je granata doletela od strane Novske i pogodila u traktorsku prikolicu na kojoj je bilo najviše staraca, žena i dece. I to je bilo grozno gledati. Pet do 11, tačno je bilo, kad je