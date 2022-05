Dete (5) udario automobil u selu kod Leskovca, zadobilo teške povrede

Devojčica stara pet godina zadobila je danas povrede glave i kuka kada se istrgla majci iz ruke i izletela na kolovoz, a na nju naleteo vozač automobila.

To se dogodilo nešto posle 11 sati, potvđeno je Jugmedii. “Hitno je prebačna u urgentni centar Opšte bolnice Leskovac, gde se trenutno vrše snimanja, ali ono što je evidentno to je da ima povrede glave, kuka i masnice”, rekli su u tom centru. Inače, dete su roditelji odmah stavili u svoj automobile i povezli do Leskovca, a na pola puta ih je susrela ekipa hitne pomoći i ukazala prvu pomoć. Na licu mesta je još uvek policija. Direktor leskovačke bolnice Nebojša