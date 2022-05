Detaljna prognoza za početak maja! Lepe vesti za ljubitelje toplog vremena čekaju nas letnje temperature!

Danas na severu i istoku promenljivo oblačno i suvo.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Više padavina se očekuje u zapadnim i južnim predelima, sa manjim padom temperature. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša od 17 do 21 stepen. U utorak umereno do potpuno oblačno, malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, dok se na severu očekuje promenljivo oblačno i suvo, bez padavina. Posle podne i uveče postepeni prestanak