Tmuran početak nedelje u Srbiji: U ovim krajevima se očekuje kiša, a evo gde neće biti padavina!

Jutarnja temperatura u Srbiji kretaće se od 7 do 13 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 17 do 22 stepena.

Jutarnja temperatura u Srbiji kretaće se od 7 do 13 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 17 do 22 stepena. Drugog dana maja vreme u Srbiji biće umereno do potpuno oblačno. Na jugu i zapadu zemlje biće uslova za kišu, a na severu i istoku će biti sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu će biti i oblaka i sunca , ali će se zadržati suvo vreme. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. Biometeorološke prilike će