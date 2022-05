Zabeležen novi zemljotres u Stocu

Novi zemljotres pogodio je područje Stoca, potvrdio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Ovaj put je potres bio mnogo blaži i iznosio je 2,6 stepeni po Rihteru, prenosi portal Oslobođenje. Ljudi zemljotrese ove jačine veoma retko osete, a zabeleže ih seizmografski uređaji. Podsećamo, pre desetak dana područe Stoca bilo je pogođeno velikim zemljotresom jačine 6,1 stepen po Rihteru. Potres je izazvao veliku matrerijalnu štetu, ali ono što je najtragičnije, odneo je jedan mladi život. U ovom zemljotresu poginula je 27-godišnja Elmira Sefo. We now have