Papa tražio sastanak sa Putinom

Papa Franja je tražio da se sastane sa ruskim predsedniko Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini, ali nije dobio odgovor, navodi se u intervjuu koji je dao listu Korijere dela sera.

Papa je takođe ocenio da patrijarh Kiril ne treba da postane "Putinov pomoćnik". Franja je posetio rusku ambasadru kada je počeo rat u Ukrajini, što se smatra presedanom, a u intervjuu za Korijere dela sera je kazao i da je tri nedelje pošto je rat počeo, zatražio da vatikanske diplomate kontaktiraju Putina. "Poruka je bila da sam voljan da odem u Moskvu. Svakako, potrebno je bilo da lider Kremlja to odobri. Nismo do sada dobili nikakav odgovor, ali i dalje to