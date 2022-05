Ostaje li Tviter besplatan? Mask razjasnio ko će plaćati, a ko ne

Ostaje li Tviter besplatan? Ovo pitanje su postavili mnogi mediji, a novi vlasnik Tvitera je razjasnio ko će ubuduće plaćati, a ko ne.

Iz kompanije Tviter odbili su da komentarišu bilo šta na ovu temu, nakon što ih je kontaktirao Rojters. Međutim, novi vlasnik Tvitera se tim povodom oglasio na svom profilu i objasnio da će tviter ostati besplatan za obične korisnike. „Tviter će uvek biti besplatan za obične korisnike, ali će doći možda do manje promene u cenama za komercijalne i državne korisnike“, naveo je novi vlasnik Tvitera Mask. Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight