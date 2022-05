Mask: Biznis i državni korisnici možda će morati da plate „blagu“ naknadu za Tviter

Biznis i državni korisnici na Tviteru će možda morati da plate „blagu“ naknadu da bi ostali na toj platformi, napisao je direktor kompanije Tesle Ilon Mask.

Ipak, navodi, ta društvena mreža biće uvek besplatna za „obične“ korisnike“. Mask je ranije rekao da želi da „učini Tviter boljim nego ikad unapređenjem novim funkcijama“, piše BBC, a prenosi N1. Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022 Krajem aprila objavljeno je da Tviter prihvatio ponudu Maska, vrednu oko 44 milijarde dolara, za kupovinu te društvene mreže. Direktor