Blokirajmo sve - do pada vlade: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra

OSNIVAČ pokreta Nepokorena Francuska Žan-Luk Melanšon pozvao je danas na generalni štrajk i potpunu blokadu zemlje 10. septembra i dodao da se nada da će taj talas protesta doprineti padu vlade premijera Francuske Fransoa Bajrua.

Žan-Lik Melanšon / Foto AP -Deseti septembar mora biti dan opšte blokade, što znači da tog dana moramo imati generalni štrajk, izjavio je Melanšon. On je dodao da je taj datum ključan, jer je za 23. septembar najavljeno podnošenje predloga za izglasavanje nepoverenja vladi. -Potrebna nam je opšta obustava rada 10. septembra jer ćemo 23. septembra predložiti izglasavanje nepoverenja vladi gospodina Bajrua, naglasio je Melanšon, prenosi BFMTV. Govoreći o budućim