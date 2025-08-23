Francuska: Melanšon pozvao na generalni štrajk

Politika pre 3 sata
Francuska: Melanšon pozvao na generalni štrajk
PARIZ – Osnivač pokreta Nepokorena Francuska Žan-Luk Melanšon pozvao je danas na generalni štrajk i potpunu blokadu zemlje 10. septembra i dodao da se nada da će taj talas protesta doprineti padu vlade premijera Francuske Fransoa Bajrua. „Deseti septembar mora biti dan opšte blokade, što znači da tog dana moramo imati generalni štrajk,” izjavio je Melanšon. On je dodao da je taj datum ključan, jer je za 23. septembar najavljeno podnošenje predloga za izglasavanje
Ključne reči

ParizFrancuskaGeneralni štrajk

