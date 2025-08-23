Melanšon pozvao na generalni štrajk 10.: Septembra "Izglasaćemo nepoverenje vladi, ovo je tek početak šire mobilizacije"

Melanšon pozvao na generalni štrajk 10.: Septembra "Izglasaćemo nepoverenje vladi, ovo je tek početak šire mobilizacije"

Osnivač pokreta Nepokorena Francuska Žan-Luk Melanšon pozvao je na generalni štrajk i potpunu blokadu zemlje 10. septembra i dodao da se nada da će taj talas protesta doprineti padu vlade premijera Francuske Fransoa Bajrua.

- Deseti septembar mora biti dan opšte blokade, što znači da tog dana moramo imati generalni štrajk - izjavio je Melanšon. On je dodao da je taj datum ključan, jer je za 23. septembar najavljeno podnošenje predloga za izglasavanje nepoverenja vladi. - Potrebna nam je opšta obustava rada 10. septembra jer ćemo 23. septembra predložiti izglasavanje nepoverenja vladi gospodina Bajrua - naglasio je Melanšon, prenosi BFMTV. Govoreći o budućim koracima, Melanšon je
