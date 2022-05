Zverev preokretom do pobede u Madridu!

Nemački teniser Aleksandar Zverev savladao je Hrvata Marina Čilića sa 2:1 (4:6,6:4, 6:4) i plasirao se u treće kolu mastersa u Madridu.

Treći teniser sveta napravio je prvi brejk na meču i poveo sa 3:2 u prvom setu. Uspeo je iskusni Čilić da vrati brejk i izjednači na 4:4. Do kraja seta Hrvat je još jednom oduzeo servis rivalu i stigao do prvog seta. U trećem gemu drugog seta Zverev je napravio brejk. Do kraja seta bio je siguran na svoj servis i izjednačio u setovima. Čilić je izgubio servis već na startu odlučujućeg seta i to je praktično bio i kraj meča, jer je Zverev do kraja meča rutinski