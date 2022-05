Bravo, Duci! Lajović eliminisao petog nosioca, moguće srpsko četvrtfinale u Madridu (foto)

SRPSKI teniser Dušan Lajović plasirao se u treće kolo ATP turnira masters serije u Madridu, pošto je iznenadio petog nosioca Kaspera Ruda iz Norveške sa 2:1, po setovima 7:6(7), 2:6, 6:4.

FOTO: EPA Lajović je već u trećem gemu prvog seta stigao do brejka, koji je uspeo da potvrdi, ali je Norvežanin uspeo da se vrati u set pošto je vezao naredna tri gema. Do kraja seta nije bilo brejk lopti, pa se ušlo u uzbudljivi taj-brejk koji se igrao na razliku, iako je Duci pri rezultatu 6:4 imao dve set lopte. Zatim je set loptu imao Rud na 7:6, posle čega je Lajović vezao tri poena i stigao do prvog seta. Kako je tekao i kako se završio drugi set, činilo se