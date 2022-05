Ministarstvo: Vozač i dvoje studenata iz Kosovske Mitrovice lakše povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

Dvoje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su zajedno sa svojim kolegama autobusom krenuli na Medicinijadu u Budvu, jutros su zadobili posekotine u saobraćajnoj nezgodi kod mesta Crkvine, na putu Kolašin - Podgorica.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, i vozač autobusa je zadobio lakše povrede u vidu posekotina. Ostali studenti u autobusu nisu povređeni i u dobrom su stanju. View this post on Instagram A post shared by Zubin Potok INFO (@zubinpotokinfo) Vozač i svi studenti su nastavili put drugim autobusom i bezbedno stigli u Budvu, dodaje se u saopštenju. Kako prenosi zubinpotokinfo, reč je o autobusu čačanskih registarskih oznaka koji je danas prevozio studente na