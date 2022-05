Sutra ekshumacija tela Muamera Zukorlića

Ekshumacija i obdukcija tela bivšeg predsednika Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića biće obavljena u petak, 6. maja, najavio je u sredu uveče njegov sin Usame Zukorlić.

On je na Instagramu napisao da je takvu odluku doneo Viši sud u Novom Pazaru. – Viši sud je odobrio međunarodnu ekspertizu sastavljenu od obducenata sudskih medicina iz Beograda, Sarajeva i Hamburga. Proces će nadgledati i Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine – naveo je Usame koji je nasledio oca na čelu stranke. A post shared by Usame Zukorlić (@usamezukorlic) Više tužilaštvo u Novom Pazaru od 11. aprila postupa po krivičnoj prijavi koju je on podneo Republičkom