„Srbija bira između mesta u Evropi i azijske despotije“: Dragan Šormaz za Danas o Rusiji, sankcijama, SNS, Hilu…

“Nemački kancelar Olaf Šolc nije eksplicitno na konfernciji za štampu nije zatražio od Srbije da uvede sankcije Rusiji, ali jeste rekao šta su očekivanja Nemačke.

Da je o sankcijama Rusiji bilo reči u razgovoru Šolc- Vučić u to sam ubeđen iz dva razloga. Prvo, zato što je to sada tema broj jedan u odnosu EU prema nama, pod dva jer nedavno usvojena deklaracija Bundestaga to traži od nas”, kaže u razgovoru za Danas Dragan Šormaz, doskorašnji poslanik i član Glavnog odbora Srpske napredne stranke. Problem Srbije je kako će se postaviti i prema ruskim firmama u Srbiji. Da li ste vi za nacionalizaciju tih ruskih firmi i ukoliko