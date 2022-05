Šormaz: Pripadnici ruske paravojne formacije "Vagner" učestvovali u demonstracijama u Beogradu

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Dragan Šormaz izjavio je da su u demonstracijama u leto 2020. u Beogradu, učestvovali pripadnici ruske paravojne formacije "Vagner".

On je za list Danas, rekao da su u demonstracijama "učestvovali i neki Rusi, pripadnici ‘Vagnera'", navodeći da je "to činjenica, jer smo ih hapsili". Šormaz je istakao da mu to govori da je "veliki broj diplomata u ruskoj ambasadi uključen u delovanje protiv interesa Srbije", kao i da "naše službe o tome imaju podatke i lako bi bilo reagovati i po tom pitanju". Grupu "Vagner", koja je privatna vojna kompanija, odnosno paravojna formacija, Evropska unija je 13.