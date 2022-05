Ovo je sin zorice Brunclik iz prvog braka: Kažu da je Đorđe preslikan majka (foto)

PEVAČICA narodne muzike Zorica Brunclik ima četvoro dece, tri ćerke Mariju, Miljanu i Zlatu i samo jednog sina Đorđa.

Foto: Z. Jovanović Pevačica iz prvog braka sa harmonikašem Zoranom Tutićem dobila je sina Đorđa Tutića, kojeg skoro nikada ne viđamo u javnosti. Đorđe je nalik mami, preslikan. A post shared by Djordje Tutic (@djordje_tutic) Đorđe se ne eksponira medijski kao njena najmlađa ćerka Zlata, a on je jednom prilikom na svom Instagram profilu podelio zajedničku fotografiju sa svojom majkom. A post shared by Djordje Tutic (@djordje_tutic) BONUS VIDEO - Slaven Došlo pokazao