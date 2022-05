Detaljna vikend prognoza: Temperatura i do 26 stepeni, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom!

Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C. Danas u Srbiji toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka na jugozapadu Srbije gde je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim predelima suvo. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do