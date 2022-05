Objavljene nove niže cene goriva

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je objavilo obaveštenje o novom ograničenju visine cena goriva.

Ograničenje će stupiti na snagu danas u 20 sati i trajaće do 13. maja, do 15 sati. Kako je objavilo ministarstvo litar dizela će koštati 202 dinara, a benzina 180 dinara, što je za 4 dinara jeftinije nego do danas. Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom vanrednom obraćanju nagovestio da će derivati pojeftiniti za 10 dinara, to se nije dogodilo. Vlada Srbije je na sednici održanoj prošle nedelje usvojila izmenjenu uredbu koja se odnosi na ograničavanje