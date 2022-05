Uhapšen osumnjičeni za ubistvo brata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu uhapsili su M.

G. (1979) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on u noći između 5. i 6. maja ove godine, fizički povredio svog brata sa kojim je živeo u istoj kući, saopštila je Polilcijska uprava Niš. Usled zadobijenih povreda pedesetdvogodišnji muškarac je preminuo, prenosi Tanjug. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, M. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.