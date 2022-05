Sestra Miljane Kulić doživela tešku saobraćajnu nesreću, Marija u suzama: Ničeg se ne seća, ni datuma rođenja

Sestra Miljane Kulić, Tijana, sinoć je doživela tešku saobraćajnu nesreću kada se automobil u kojem se nalazila zakucao o zid.

Kulićeva je hitno prevezena u bolnicu, a njena majka Marija otkrila je kako se sada oseća. – Istina je. Rame joj je polomljeno, prevezla se od jednog mesta do drugog sa nekim nenormalnim ludakom, preko 100 kilometra na čas je išao u Dušanovoj ulici. Ničega se ne seća! Umrla sam od straha, do sad smo bili u bolnici, ja sam se vratila kući jer Željko spava. Moj brat je do sad bio s njim, pa je otišao, a Siniša se vratio u bolnicu da joj odnese stvari – rekla je