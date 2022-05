Danas u Srbiji oblačno i toplo, u nekim delovima zemlje mogući i pljuskovi: Najviša temperatura 26 stepeni

Sledećeg vikenda očekuje se osveženje

U Srbiji danas biće umereno do pretežno oblačno, ali toplo, dok se slaba kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju samo posle podne i pred kraj dana na zapadu i jugozapadu Srbije. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, krajem dana vetar u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni, napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić. U Srbiji i u ponedeljak umereno oblačno i toplo sa