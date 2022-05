Ministarka najavljuje poskupljenje struje, pitanje je kad i koliko: U Agenciji za energetiku još nisu dobili predlog EPS

Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da očekuje da će u narednom periodu poskupiti struja za građane i dodala da je korekcija cena najavljena još prošle godine.

Tada je, kako je istakla, rečeno da tokom grejne sezone neće biti poskupljenja struje, ali pošto je sezona prošla, "sada moraju da se naprave nove kalkulacije". Još se, međutim, ne zna koliko bi moglo biti to povećanje. Procedura promene cenovnika je takva da JP "Elektroprivreda Srbije" kao garantovani snabdevač podnosi zahtev za povećanje cene Agenciji za energetiku Republike Srbije(AERS) zajedno sa troškovima kojim to poskupljenje pravdaju. AERS to proverava i