Evo kada će srpski teniseri na teren: Kecmanović na centralnom, a potom i Đoković!

Srpski teniser počinju ranije! Već uveliko traje Masters u Rimu, a danas je pobedu i plasman u drugu rundu ostvario Laslo Đere, a Dušan Lajović trenutno igra svoj meč prvog kola protiv De Minura.

Što se tiče sutrašnjeg rasporeda, Kecmanović i Đoković će svoje mečeve igrati u nešto ranijem terminu, dok večernji termin očekuje Krajinovića. Another packed day tomorrow in Rome. Four ATP R2 already, 0 WTA R2. pic.twitter.com/uLOhX9JEru — José Morgado (@josemorgado) May 9, 2022 Program na centralnom terenu, od 11 časova otvoriće Jasmin Paolini i Džil Tajhman, a nakon njih, oko 12.30 po rasporedu trebalo bi da na ovaj teren izađu Miomir Kecmanović i Dijego