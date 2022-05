"Nema tamo žene za Dragojevića": Huso Mujić se oglasio posle skandalozne svađe Dalile i Dejana: "i Biljana se bavi vradžbinama"

Danas je tokom podele budžeta za crnim stolom došlo do žestokog okršaja bivših supružnika Dalile i Dejana Dragojevića, koji su tom prilikom izneli sav prljav veš iz prošlosti.

Dalilin otac Huso Mujić zatečen je ovom situacijom. - Teško mi je, nije mi zgodno kad se svađaju, ali pola tih stvari nije tačno. Svašta je izrečeno... To da nema kuću da se vrati, to nema veze s vezom. Znam da je s njima bila sve dobro dok su bili ovde, moje mišljenje o Dejanu je nepromenjeno. Ja ću njega voleti pomirio se s njom ili ne, dečko je bio fin i dan-danas to mislim. To za prodavnicu da mi je pomagao i da mi je kupovao stvari, ne bih ga demantovao, neka