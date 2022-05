Predsednik o pitanju koje sve zanima Da li će biti obaveznog vojnog roka! S Makronom se nisam čuo! Da, Zaracin mi je to tražio

NERESNICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima posle otvaranja punionice gazirane vode i novog brenda kompanije Koka-Kola Rosa Homolje u Neresnici kod Kučeva koja je tom kraju donela novu investiciju i nova radna mesta.

Prvo pitanje koje mu je postavljeno kao iz topa bilo je o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka. - Polako, tek je otvorena debata... Ja sam za ali to je moje mišljenje, možda bude a možda i ne bude a što se tiče tih tehnikalija od koliko do koliko godina, ko bi služio, koliko dugo... to stvarno ne znam - rekao je Vučić ponovo naglasivši vrednost ovakvih investicija uz napomenu da će biti potrebna velika ulaganja u puteve, obnovu mosta u ovom kraju, jer ovaj deo