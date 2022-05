Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni, jutarnja temperatura od šest stepeni na jugu do 13 stepeni na severu, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti promenljivo, popodne i uveče povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 13, a najviša oko 24 stepeni Celzijusa. Nastavak relativno povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih.