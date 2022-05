Mađarska: Embargo na rusku naftu može, ali pod ovim uslovom

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ocenio je danas da je jedini način da se postigne dogovor o embargu na rusku naftu da se primenjuje na isporuke nafte pomorskim putem, a da se izuzmu isporuke ruske nafte preko naftovoda.

Sijarto je u video snimku, objavljenom na Fejsbuku, upozorio da bi predlog Evropske unije o uvođenju naftnih sankcija Rusiji uništio mađarsku ekonomiju. On je ocenio i da se tim predlogom ne nudi rešenje za ogromne probleme koje bi sankcije predstavljale za Mađarsku, prenosi Rojters. Sijarto je ocenio da Evropska komisija, nakon do sada vođenih pregovora, nema rešenje, "tako da bi jedini način da se postigne dogovor o embargu na naftu bio ako bi se to primenjivalo