Bil Gejts pozitivan na korona virus

Američki milijarder i osnivač „Majkrosofta“ Bil Gejts saopštio je u objavi na svom Tviter profilu da pozitivan na korona virus.

Kako je naveo, ima blage simptome infekcije i u skladu sa savetima stručnjaka će biti u izolaciji dok ne ozdravi. Uz to, napisao je i da je vakcinisan, kao i da je primio buster dozu. I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022