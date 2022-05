Džaferović u Savetu bezbednosti optužio vlasti RS za secesionizam i rušenje Dejtona

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović (SDA) optužio je danas pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija vlasti Republike Srpske za secesionizam i potkopavanje Dejtonskog sporazuma.

On je rekao da su od završetka rata do danas načinjeni značajni reformski koraci i da je u BiH formirana jedinstvena vojska, obaveštajna služba, Uprava za indirektno oporezivanje, kao i jedinstveno pravosuđe, dodavši da su te reforme sprovedene u skladu sa Ustavom. „Vlasti Republike Srpske prete da će jednostrano rasformirati ove institucije i u proceduru su poslale konkretne zakone s tim ciljem“, kazao je Džaferović. On je pozvao međunarodnu zajednicu da