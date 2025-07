Sunčano i toplije, temperatura do 33 stepena

BEOGRAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne i uveče očekuje se veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom na zapadu. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 16 stepeni, a najviša oko 29. U nedelju i ponedeljak očekuje se pretežno