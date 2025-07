Vremenska prognoza Srbije: kratkotrajni pljuskovi u Beogradu i najava novog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 1 sat

Beograd očekuje kratkotrajnu kišu, dok će ostatak Srbije imati toplije vreme sa temperaturama do 35 stepeni i najavom toplotnog talasa.

U Beogradu se u narednih sat vremena očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, prema najnovijem upozorenju RHMZ-a. Padavine će zahvatiti šire područje prestonice. Telegraf Alo

U Srbiji sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, sa temperaturama od 32 stepena na severu do 37 stepeni na jugu. U Beogradu će maksimalna temperatura biti oko 33 stepena, uz slab i umeren vetar. Kasno posle podne i uveče moguća je pojava slabih oblaka, ali se padavine ne očekuju. RTS

Posle podne i uveče lokalni razvoj oblačnosti može doneti retku, izolovanu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom na zapadu Srbije. Vetar će biti slab i promenljivog smera. Telegraf Glas Zapadne Srbije Glas Zaječara Insajder Glas juga Mondo

U narednim danima očekuje se nastavak toplog vremena sa mogućim lokalnim pljuskovima, dok će temperature biti uglavnom u okviru proseka za jul, uz moguće osveženje sredinom nedelje. Nova Serbian News Media RTK Novi magazin

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na nizak vodostaj na celom toku Dunava, Save i Tise kod Titela, kao i na Kolubari, Jadru i gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave. Proticaji su blizu minimalnih srednje mesečnih vrednosti, što može uticati na plovidbu i ekosistem. Upozorenje važi do 14. jula 2025. godine. Blic Danas Blic Mondo

Sutra u Srbiji znatno toplije vreme sa maksimalnim temperaturama od 31 do 35 stepeni, u Beogradu do 33 stepena. Početkom sledeće nedelje meteorolog Đorđe Đurić najavljuje pljuskove sa grmljavinom, nakon čega sledi novi toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni. Telegraf Mondo