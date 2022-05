Priština podnela zahtev Savetu Evrope, Vučić: To nije sve, dobili su podršku Amerikanaca za ulazak u Partnerstvo za mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne zna da li Priština ima dvotrećinsku većinu za ulazak u Savet Evrope, ali da ta inicijativa nije sve što se sada dešava.

Kako je dodao, Priština je dobili podršku Amerikanaca za ulazak u program Patrnerstvo za mir. "To je način za pritisak na pet evropskih zemalja koje nisu da priznaju nezavinosti, posebno na ove četiri koje su članice NATO, ne računajući Kipar, i veliki pritisak na Srbiju da to učini. Jer kako će Srbija biti jedna jedina koja ne ide u korak sa svetom, budućnošću... Mogu samo da vam kažem da sve to njima ne vredi previše ukoliko ne dobiju od Beograda zeleno svetlo",