Anđić: Skup na ulazu u Fiat kod Šest topola, moguća i blokada grada

Ponuda Fiata radnicima da rade u inostranstvu, znači “kraj fabrike i udar na Kragujevac” smatraju u Sinidkatu Nezavisnost.

Najavljuju da će sutra organizovati skup na ulazu u fabriku kod Šest topola, gde će dogovoriti dalje korake, kao i da ukoliko im se niko ne obrati da će blokirati grad. U Sindikatu Nezavisnost u kragujevačkoj fabrici smatraju da menadžement kompanije stavlja radnike pred svršen čin, time što su im dali dve opcije. Prema njihovim rečima, to su dvogodišnji rad u inostranstvu ili otpremine, za koje, kako tvrde, nema jasnih naznaka, kolike će one biti, niti da li to